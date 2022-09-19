Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran, ABD ile Mahkum Değişimine Hazır - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran, ABD ile Mahkum Değişimine Hazır

19.09.2022 18:22
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran, ABD ile Mahkum Değişimine Hazır

TAHRAN, 19 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile mahkum değişimine hazır olduğunu yinelediğini söyledi.

TAHRAN, 19 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile mahkum değişimine hazır olduğunu yinelediğini söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) Pazar günü aktardığına göre Kenani, "Mahkum değişimine hazır olduğumuzu zaten duyurmuştuk ve buna hala hazırız" dedi. Kenani, "Çeşitli yollarla müzakereler gerçekleştirildi ve her iki taraf gerekli anlaşmaları yaptı. Şimdi bu anlaşmanın uygulanıp uygulanmayacağı Amerikan hükümetinin kararına kaldı" dedi. Kenani ayrıca mahkum değişimi meselesinin, resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olan 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasına yönelik müzakerelerin sonuçlandırılmasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri ile mahkum değişiminin Viyana'daki nükleer müzakereler sırasında ele alındığını açıklamıştı.

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Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Mahkum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran, ABD ile Mahkum Değişimine Hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran, ABD ile Mahkum Değişimine Hazır - Son Dakika
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