İran Petrol Bakanlığı: İran Yakında Günde 9 Milyon Metreküp Rus Gazı İthal Etmeye Başlayacak

TAHRAN, 20 Eylül (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Petrol Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamayla İran'ın kısa süre içinde Azerbaycan üzerinden Rusya'dan günde 9 milyon metreküp doğalgaz satın almaya başlayacağını duyurdu. Bakanlık söz konusu planı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ile Rusya'nın devlete ait doğalgaz üreticisi Gazprom arasında Temmuz ayında imzalanan 40 milyar ABD doları tutarındaki bir anlaşmanın detaylarının bulunduğu bir raporda duyurdu. Bakanlık, kısa süre içinde İran'ın güneyinden diğer ülkelere LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) olarak ihraç etmeye yönelik bir takas anlaşması kapsamında Rusya'dan günde 6 milyon metreküp doğalgaz alacağını sözlerine ekledi. Anlaşma İran'dan Pakistan ve Umman'a döşenen doğalgaz hatlarının tamamlanması ve ülkedeki bir dizi LNG üretim projesinin bitirilmesini de içeriyor. Bakanlığın haber servisi Shana, anlaşmanın öne çıkan maddeleri arasında İran'ın Kiş ve Kuzey Pars doğalgaz sahalarının yanı sıra 6 petrol sahasının geliştirilmesi, Güney Pars Doğalgaz Sahası'nda basıncın artırılması, LNG projelerinin tamamlanması, doğalgaz ve petrol ürünlerinin takası ve doğalgaz transfer boru hatlarının inşası olduğunu bildirdi.