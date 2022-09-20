İran Petrol Bakanlığı: İran Yakında Günde 9 Milyon Metreküp Rus Gazı İthal Etmeye Başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

İran Petrol Bakanlığı: İran Yakında Günde 9 Milyon Metreküp Rus Gazı İthal Etmeye Başlayacak

20.09.2022 10:32
İran Petrol Bakanlığı: İran Yakında Günde 9 Milyon Metreküp Rus Gazı İthal Etmeye Başlayacak

TAHRAN, 20 Eylül (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Petrol Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamayla İran'ın kısa süre içinde Azerbaycan üzerinden Rusya'dan günde 9 milyon metreküp doğalgaz satın almaya başlayacağını duyurdu.

TAHRAN, 20 Eylül (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Petrol Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamayla İran'ın kısa süre içinde Azerbaycan üzerinden Rusya'dan günde 9 milyon metreküp doğalgaz satın almaya başlayacağını duyurdu. Bakanlık söz konusu planı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ile Rusya'nın devlete ait doğalgaz üreticisi Gazprom arasında Temmuz ayında imzalanan 40 milyar ABD doları tutarındaki bir anlaşmanın detaylarının bulunduğu bir raporda duyurdu. Bakanlık, kısa süre içinde İran'ın güneyinden diğer ülkelere LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) olarak ihraç etmeye yönelik bir takas anlaşması kapsamında Rusya'dan günde 6 milyon metreküp doğalgaz alacağını sözlerine ekledi. Anlaşma İran'dan Pakistan ve Umman'a döşenen doğalgaz hatlarının tamamlanması ve ülkedeki bir dizi LNG üretim projesinin bitirilmesini de içeriyor. Bakanlığın haber servisi Shana, anlaşmanın öne çıkan maddeleri arasında İran'ın Kiş ve Kuzey Pars doğalgaz sahalarının yanı sıra 6 petrol sahasının geliştirilmesi, Güney Pars Doğalgaz Sahası'nda basıncın artırılması, LNG projelerinin tamamlanması, doğalgaz ve petrol ürünlerinin takası ve doğalgaz transfer boru hatlarının inşası olduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız Antalya gündem haberi: Örtü altı üretim düşünce Avrupalı Antalya'ya yöneldi Antalya gündem haberi: Örtü altı üretim düşünce Avrupalı Antalya'ya yöneldi Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.
Kaynak: Xinhua

Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Petrol Bakanlığı: İran Yakında Günde 9 Milyon Metreküp Rus Gazı İthal Etmeye Başlayacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:25:13. #1.13#
SON DAKİKA: İran Petrol Bakanlığı: İran Yakında Günde 9 Milyon Metreküp Rus Gazı İthal Etmeye Başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement