İranlı Yetkili: İran'ın Ticari Uçak Filosunun Yüzde 40'ı ABD'nin Yaptırımları Nedeniyle Sefer Yapamıyor - Son Dakika
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İranlı Yetkili: İran'ın Ticari Uçak Filosunun Yüzde 40'ı ABD'nin Yaptırımları Nedeniyle Sefer Yapamıyor

24.08.2022 14:41
İranlı Yetkili: İran'ın Ticari Uçak Filosunun Yüzde 40'ı ABD'nin Yaptırımları Nedeniyle Sefer Yapamıyor

TAHRAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- İran Ulusal Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Mumammedi Bahş, Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın ticari uçak filosunun yaklaşık yüzde 40'sının ABD yaptırımlarının yol açtığı yedek parça sıkıntısı nedeniyle atıl durumda olduğunu söyledi.

TAHRAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- İran Ulusal Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Mumammedi Bahş, Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın ticari uçak filosunun yaklaşık yüzde 40'sının ABD yaptırımlarının yol açtığı yedek parça sıkıntısı nedeniyle atıl durumda olduğunu söyledi.

Bahş, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) verdiği demeçte "Şu anda ülkemizde yaklaşık 330 uçağımız bulunuyor... Filomuzun neredeyse yüzde 60'ı aktif, geri kalanı ise motor sorunları ve diğer ürün ve parçaların tedarik sıkıntısı nedeniyle sefer yapamaz durumda" dedi.

Yaşanan sorunlardan artan ABD yaptırımlarını sorumlu tutan Bahş, uçak bakımı alanında "iyi ilerleme" kaydedildiğini ve "yakında yerli uçak yapımıyla ilgili müjdeli haberlerin paylaşılacağını" söyledi.

Bahş, 2015 nükleer anlaşmasının imzalanmasının ardından Batılı şirketlerin İran'a uçak ve yedek parça satmak zorunda kaldıklarını, ancak ABD'nin 2018'de yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının ardından sözleşmeleri feshettiklerini ve satış sonrası hizmetleri kestiklerini kaydetti.

Anlaşmadan çekilen ABD'nin 2018'de yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımlar, İran'a yolcu uçağı satışının yanı sıra parça tedarikini ve teknik hizmet sunulmasını yasaklıyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İranlı Yetkili: İran'ın Ticari Uçak Filosunun Yüzde 40'ı ABD'nin Yaptırımları Nedeniyle Sefer Yapamıyor - Son Dakika

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