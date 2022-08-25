İran, Batı'nın Tüm Yaptırımlarına Rağmen 50 Kişilik Yolcu Uçağı İnşa Etmeyi Planlıyor - Son Dakika
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İran, Batı'nın Tüm Yaptırımlarına Rağmen 50 Kişilik Yolcu Uçağı İnşa Etmeyi Planlıyor

25.08.2022 17:51
İran, Batı'nın Tüm Yaptırımlarına Rağmen 50 Kişilik Yolcu Uçağı İnşa Etmeyi Planlıyor

TAHRAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'tan alınan bilgiye göre İran Sivil Havacılık Örgütü (CAO) Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş, İran'ın, Batı'nın ülkenin havacılık sektörüne karşı yürüttüğü "tam teşekküllü savaşa" karşın 50 kişilik bir yolcu uçağı inşa...

TAHRAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'tan alınan bilgiye göre İran Sivil Havacılık Örgütü (CAO) Başkanı Muhammed Muhammedi Bahş, İran'ın, Batı'nın ülkenin havacılık sektörüne karşı yürüttüğü "tam teşekküllü savaşa" karşın 50 kişilik bir yolcu uçağı inşa etmeyi planladığını bildirdi. Muhammedi Bahş, bir konferansta yaptığı açıklamada, "Yaptırımları etkisiz hale getirmek veya etkilerini azaltmak için tüm kapasitemizi kullanacağız" dedi. 50, 72 ve 150 koltuklu uçaklar inşa etmek için üç platformun hazırlandığını ve CAO'nun ilk adımda 50 koltuklu bir yolcu jeti inşa edeceğini belirten CAO Başkanı, bir yolcu uçağı inşa etme fikrinin yıllar öncesinden beri İran'ın gündeminde olduğunu kaydetti. Muhammedi Bahş, bir gün önce de İran'ın ticari hava filosunun yaklaşık yüzde 40'ının ABD yaptırımları yüzünden parça tedarikinin sağlanamaması nedeniyle faal olmadığını belirtmişti. İran ile dünya güçleri arasındaki 2015 nükleer anlaşmasından Mayıs 2018'de çekilen ABD, yolcu uçaklarının satışını ve İran uçaklarına parça ve teknik hizmet tedarikini yasaklayarak İran'a tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamaya başladı.

İran, Batı'nın Tüm Yaptırımlarına Rağmen 50 Kişilik Yolcu Uçağı İnşa Etmeyi Planlıyor

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: İran, Batı'nın Tüm Yaptırımlarına Rağmen 50 Kişilik Yolcu Uçağı İnşa Etmeyi Planlıyor - Son Dakika
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