İran'da, Nükleer Fizikçi Fahrizade Suikastı ile İlgili 14 Kişi İçin Suç Duyurusu Yapıldı

TAHRAN, 26 Eylül (Xinhua) -- Tahran başsavcısı Ali Salehi Pazar günü, başsavcılığın İran'ın üst düzey nükleer fizikçisi Muhsin Fahrizade suikastına karışmakla ilgili 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, savcı, şahısların "yeryüzünde yolsuzluk", İsrail ile istihbarat ve casusluk işbirliği, İran'ın güvenliğini tehlikeye atmak amacıyla gizli anlaşma yapmak ve ulusal güvenliğe karşı hareket etmekle suçlandıklarını söyledi. "Yeryüzünde yolsuzluk", İranlı yetkililerin İslami değerlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere pek çok suça atıfta bulunmak için kullandıkları bir terim. İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İnovasyon ve Araştırma Teşkilatı'nın başkanı olan Fahrizade, İran'ın başkenti Tahran'ın 60 km kuzeydoğusundaki Absard bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve 27 Kasım 2020'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İran, İsrail'i suikastın arkasında olmakla suçluyor.