İran, ABD'nin Suriye'deki Varlığını Yasadışı Olarak Niteleyerek Kınadı

TAHRAN, 27 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Cuma günü ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını bir "işgal" olarak tanımladı ve ülkedeki yeni ABD hava saldırılarını "Suriy e'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün savunucularına karşı yasa dışı bir saldırı" olarak kınadı. Nasır Kenani, ABD'nin Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor iline Salı günü düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. İranlı sözcü ABD'yi, yanlış bir şekilde, son hava saldırılarının Su riye'deki Amerikan birliklerine yönelik İran yanlısı milis saldırılarına doğrudan yanıt olduğunu iddia etmesi nedeniyle kınadı.

Çarşamba günü bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasınd a, ABD hava saldırılarının Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ifade eden Kenani, ülkesi ile Suriye'deki hava saldırılarında hedeflenen gruplar arasında herhangi bir bağlantı olduğu iddialarını yalanladı. Suriye'deki ABD askeri varlığının sürmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bir işgal olarak kabul edildiğini söyleyen Nasır Kenani, ABD'nin varlığıyla ilgili Suriye'de terörle mücadeleyi neden olarak öne sürmesinin bu işgalin devamı için sadece bir bahane olduğunu vurguladı. ABD Merkez Komutanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD hava saldırılarının bir gün önce ABD Başkanı Joe Biden'ın direk tifiyle başlatıldığını ve "İran Devrim Muhafızları'na bağlı gruplar tarafından kullanılan altyapı tesislerini hedef aldığı" duyurulmuştu.