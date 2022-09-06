İran'da Yerli Yapım Üç Savaş Gemisi Tanıtıldı - Son Dakika
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İran'da Yerli Yapım Üç Savaş Gemisi Tanıtıldı

06.09.2022 12:00
İran'da Yerli Yapım Üç Savaş Gemisi Tanıtıldı

TAHRAN, 6 Eylül (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, İran Pazartesi günü biri devriye savaş gemisi olmak üzere yerli yapım üç savaş gemisini tanıttı.

TAHRAN, 6 Eylül (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, İran Pazartesi günü biri devriye savaş gemisi olmak üzere yerli yapım üç savaş gemisini tanıttı. Mehr'in haberine göre Şehit Süleymani devriye savaş gemisi ve iki yüksek hızlı füze deniz aracından oluşan üç savaş gemisi, ülkenin güneyindeki liman kenti Bandar Abbas'ta düzenlenen bir törende tanıtıldı ve İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) Donanmasına katıldı. Yeni devriye savaş gemisine, Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat havaalanı yakınlarında bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülen İran'ın üst düzey komutanı Kasım Süleymani'nin adı verildi.

Çok düşük bir radar kesitine sahip gizli bir gövde ile donatılan Şehit Süleymani devriye savaş gemisi farklı operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Şehit Süleymani aynı zamanda farklı tipte yüksek hızlı askeri deniz taşıtlarını da taşıyabiliyor ve helikopterlerin güvertesinden kalkış ve iniş yapmasını sağlıyor. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Mohammad Baqeri törende yaptığı açıklamada, Şehit Süleymani gemisinin İran'ın dikey fırlatma ve kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri ile donatılmış ilk askeri gemisi olduğunu söyledi. Baqeri, dört güçlü yerli motorla hareket eden geminin olumsuz iklim koşullarında seyredebildiğini ve çok düşük dönüş yarıçapı ile yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Baqeri geminin ayrıca, yüzey, yüzeyaltı ve havadan izleme ve gözleme, hedef tespiti, sinyal istihbaratı, telekomünikasyon ve elektronik savaş için modern sistemlerle donatıldığını kaydetti. Yarı resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre, Pazar günü aynı şehirdeki başka bir törende, iki füze fırlatma gemisi, bir lojistik savaş gemisi ve bir Kadir sınıfı denizaltının İran Ordusu Donanması'na teslimatı yapıldı.

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Kaynak: Xinhua

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Yerli Yapım Üç Savaş Gemisi Tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Yerli Yapım Üç Savaş Gemisi Tanıtıldı - Son Dakika
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