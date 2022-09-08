İran, Arnavutluk'un Diplomatik İlişkileri Kesme Kararını Kınadı - Son Dakika
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İran, Arnavutluk'un Diplomatik İlişkileri Kesme Kararını Kınadı

08.09.2022 12:00
İran, Arnavutluk'un Diplomatik İlişkileri Kesme Kararını Kınadı

TAHRAN, 8 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada Arnavutluk hükümetinin İran'la diplomatik ilişkileri kesme hamlesini kınadı.

TAHRAN, 8 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada Arnavutluk hükümetinin İran'la diplomatik ilişkileri kesme hamlesini kınadı. İran, kararın "üçüncü tarafların" etkisi altında alındığını söyledi. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada Arnavutluk'un "asılsız iddialara" dayanan İran'la politik ilişkileri kesme kararının, uluslararası ilişkilerde "yanlış hesaplanmış ve öngörüsüz bir hamle" olduğu belirtildi. Bakanlığın açıklamasında İran'a karşı üçüncü tarafların iddialarda bulunma şeklinin, "teröre destek veren ve isyan çıkarma eğiliminde olan" bazı devletlerin, konuya dahil olduğunu ortaya koyduğunu dile getirildi. Arnavutluk yetkililerinin devlete ait internet sitelerine 15 Temmuz'da gerçekleştirilen siber saldırının arkasında İran'ın olduğu tespit etmesi üzerine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Çarşamba günü İran'la diplomatik ilişkileri kesme kararını duyurmuş, İranlı diplomat ve büyükelçilik görevlilerine ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımıştı.

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Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Arnavutluk'un Diplomatik İlişkileri Kesme Kararını Kınadı - Son Dakika

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