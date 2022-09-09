İranlı Komutan: İran, Drone Üretiminde Kendi Kendine Yeterliliğe Ulaştı

TAHRAN, 9 Eylül (Xinhua) -- İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) bildirdiğine göre, İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Perşembe günü yaptığı açıklamada İslam cumhuriyetinin, insansız hava araçlarının (İHA) ya da yaygın adıyla drone'ların üretiminde kendi kendine yeterliliğe ulaştığını ve bu alanda daha fazla ilerleme kaydetmeyi hedeflediğini söyledi. İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz kentinde açıklamalarda bulunan Hamid Vahidi, Hava Kuvvetleri'nin İHA üretiminde iyi ilerleme gösterdiğini ve Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen diğer drone'lara ek olarak Kaman 12 ve Kaman 22 adıyla iki stratejik ve değerli İHA geliştirdiğini dile getirdi. İran'ın bölgedeki en önemli İHA üreticileri arasında yer aldığını söyleyen Vahidi, ülkesinin İHA üretim yeteneklerinin her geçen gün geliştiğini sözlerine ekledi. İranlı komutan, son testlerde İran'ın İHA'larının sadece keşif görevleri yerine getirmekle kalmadığını, aynı zamanda hassas silahlarla hedefleri vurabildiğini açıkladı. Geçen ay düzenlenen iki günlük tatbikatta İran Ordusu, hassas silahlarla sahte hedefleri vurmak için kendi üretimi olan çeşitli İHA'ları test etmişti.