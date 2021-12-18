Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

- Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki yerleşim yerlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar yolda kaldı.

İran'ın başkenti Tahran'a mevsimin ilk karı düştü. Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kentin kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen başkentliler, fotoğraf çektirmek ve kar topu oynamak için parklara gitti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar ise yollarda kaldı.

"Ağır bir kış bizi bekliyor"

İran Meteoroloji Kurumu Hava Tahmini Birimi Başkanı Sadık Zeyayiyan, başkent Tahran'da bugün itibariyle kar yağışının başladığını belirterek yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. Zeyayiyan Tahran'da kar yağışının geçtiğimiz yıla göre geç başladığını belirterek, "Yağışlar geç başladı ancak ağır bir kış bizi bekliyor. Tahran, Elborz ve Kazvin şehirlerinde yoğun kar yağışları önümüzdeki günlerde devam edecek. Vatandaşlarımız kar fırtınaları ve yoğun tipiye karşı dikkatli ve hazırlıklı olmalılar" uyarısında bulundu.

Tahran Belediyesi başkente yağan ilk kar nedeniyle kentte 22 noktaya 306 kar temizleme aracının konuşlandırıldığını ve kar yağışına hazırlıklı olunduğunu duyurdu.