Son Dakika Haberleri: Tahran ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü iddia etti
Son Dakika Güncel Haber

Tahran ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü iddia etti

24 dakika önce

İran, hava sahasına giren ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü iddia etti.

Tahran ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü iddia etti, System.String[]
İran, hava sahasına giren ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü iddia etti. ABD ise İran hava sahasında ABD'ye ait hava aracı bulunmadığını savundu.

İran Haber Ajansı IRNA, İran'ın bugün Hurmuzgan bölgesinin yakınındaki Kuhmubarek kesiminde hava sahasına giren ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü duyurdu. Yalnızca ruhani lider Ayetullah Hamaney'e karşı sorumlu olan İran Devrim Muhafızları, ABD'nin insansız hava aracını Tahran'ın 750 kilometre güneydoğusunda Kuhmarek'de düşürdüğünü iddia etti. İran'ın düşürdüğünü iddia ettiği insansız hava aracının RQ-4 Global Hawk olduğu kaydedildi.

NBC televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının, İran hava sahasında bugün ABD'nin hiçbir hava aracının dolaşmadığını bildirdiğini kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, İran'ın iddiası sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Urban'ın daha sonra yaptığı açıklamada, "İran hava sahası üzerinde insansız hava aracı yok" dediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı daha önce, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırı iddiasına karşılık vermek üzere havalanan ABD'nin bir insansız hava aracına İran'ın füze fırlattığını açıklamıştı. ABD Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine İran'ın saldırdığını iddia etmiş, İran ise bunu kesinlikle reddetmişti. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
tahran, iran, drone, ABD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum Son dakika! Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Binali Yıldırım: Mavi İstanbulkart abonman ücretini 165 TL'ye düşüreceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:29:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahran ABD'ye ait drone'u düşürdüğünü iddia etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]