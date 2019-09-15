Tahran: Amerikan üsleri ve savaş gemileri İran füzelerinin mevzisi içinde
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ABD’nin, Suudi Arabistan’a ait petrol sahalarına saldırdığı gerekçesiyle İran’ı suçlamasının ardından Tahran yönetimi, Washington’un askeri üslerinin ve savaş gemilerinin İran füzelerinin mevzisi içinde olduğunu söyledi.
ABD'nin, Suudi Arabistan'a ait petrol sahalarına saldırdığı gerekçesiyle İran'ı suçlamasının ardından Tahran yönetimi, Washington'un askeri üslerinin ve savaş gemilerinin İran füzelerinin mevzisi içinde olduğu tehdidinde bulundu.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Amir Ali Hacızade, "Herkes sunu bilmeli, 2 bin kilometre uzaklığa kadar Amerikan üsleri ve savaş gemileri İran füzelerinin mevzisi içinde." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:15
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