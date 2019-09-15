Son Dakika Haberleri: Tahran: Amerikan üsleri ve savaş gemileri İran füzelerinin mevzisi içinde
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Tahran: Amerikan üsleri ve savaş gemileri İran füzelerinin mevzisi içinde

29 dakika önce

ABD’nin, Suudi Arabistan’a ait petrol sahalarına saldırdığı gerekçesiyle İran’ı suçlamasının ardından Tahran yönetimi, Washington’un askeri üslerinin ve savaş gemilerinin İran füzelerinin mevzisi içinde olduğunu söyledi.

Tahran: Amerikan üsleri ve savaş gemileri İran füzelerinin mevzisi içinde, System.String[]

ABD'nin, Suudi Arabistan'a ait petrol sahalarına saldırdığı gerekçesiyle İran'ı suçlamasının ardından Tahran yönetimi, Washington'un askeri üslerinin ve savaş gemilerinin İran füzelerinin mevzisi içinde olduğu tehdidinde bulundu.


İran Devrim Muhafızları Komutanı Amir Ali Hacızade, "Herkes sunu bilmeli, 2 bin kilometre uzaklığa kadar Amerikan üsleri ve savaş gemileri İran füzelerinin mevzisi içinde." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:15 
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