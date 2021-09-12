Tahran Bağdat'tan İran rejimine karşı savaşan örgütlerin Irak'ın kuzeyinden çıkarılmasını istedi - Son Dakika

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'den Tahran'a karşı silahlı mücadele yürüten örgütlerin Irak'ın kuzeyinden çıkarılmasını istedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tehran'a gelen Kazımi ile görüşen Şemhani, "terör örgütleri" olarak nitelendirdiği silahlı grupların silahsızlandırılması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) çıkarılması gerektiğini belirtti.

IKBY'de bulunan silahlı örgütlerin İran'a karşı hareketliliğinin arttığını ve bunun iki ülke sınırları için de endişe verici olduğunu dile getiren Şemhani, "Bu örgütlerin süratle silahsızlandırılması ve Irak'tan çıkarılmasının zaruretine" vurgu yaptı.

İsrail ile ilişkileri normalleştiren bazı Körfez ülkelerini de eleştiren Şemhani, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin de Washington yönetiminin bölgeye istikrarsızlıktan başka bir şey getirmediğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Kazımi de siyasi ve güvenlik alanındaki potansiyelini bölge ülkeleriyle daha yakın iş birliği ve istikrarın bozulmasına neden olan yanlış anlaşılmaların giderilmesi için harcamaya hazır olduklarını söyledi.

Beraberindeki heyetle bugün Tahran'a gelen Kazımi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenlemişti.