Son Dakika Haberleri: Tahran Başsavcılığı Reformist Siyasetçinin Tutuklandığı İddialarını Yalanladı

Tahran Başsavcılığı Reformist Siyasetçinin Tutuklandığı İddialarını Yalanladı

2 saat önce

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Kargozaran-ı Sazendegi Partisi Genel Başkanı ve eski Tahran Belediye Başkanı Gulam Hüseyin Kerbasçi'nin rejim aleyhinde açıklamalar yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı iddiaları Tahran Başsavcılığınca yalanlandı.

Tahran Başsavcılığı Reformist Siyasetçinin Tutuklandığı İddialarını Yalanladı, System.String[]
İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Kargozaran-ı Sazendegi Partisi Genel Başkanı ve eski Tahran Belediye Başkanı Gulam Hüseyin Kerbasçi'nin rejim aleyhinde açıklamalar yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı iddiaları Tahran Başsavcılığınca yalanlandı.

Başsavcılık, Kerbasçi'nin savcılığa çağrıldığını ancak tutuklanmadığını açıkladı.

İran basınına göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan Kerbasçi, "Savcılık binasında Tahran Mahkemesi Başkan Yardımcısı'na, İsfahan Mahkemesi'nin kararıyla ilgili açıklama yaptım. Bana bir mektup verdiler ve şimdilik serbest kaldım." dedi.

Öte yandan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devlet Abadi, Kerbasçi'nin savcılığa çağrıldığını ancak kendisi gelmeden bazı basın organlarında reformist siyasetçinin tutuklanarak Tahran'daki Evin Cezaevi'ne gönderildiği haberlerinin çıktığını söyledi.


Abadi, İran basınından asılsız haber yapmaktan kaçınmalarını ve halkı yanıltmamalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakınlığıyla bilinen Kerbasçi hakkında, 2017'de İsfahan kentinde yaptığı bir konuşmada " Suriye'de savaşan İranlı askerlere hakaret ettiği" iddiasıyla dava açılmıştı. Kerbasçi, Mayıs 2018'de Devrim Mahkemesi tarafından 1 yıl hapse mahküm edilmiş, Ağustos 2018'de de Temyiz Mahkemesi'nin bu kararı onamasının ardından cezası kesinleşmişti.

Kerbasçi Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü 1998 yılında da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış ancak halk bu tutuklamaya tepki göstererek gösteriler düzenlemişti. Bunun üzerine dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi halka yaptığı çağrıda olayların daha fazla büyümemesi için her türlü protestodan uzak durulmasını istemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:44 Kaynak: AA

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