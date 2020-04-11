Tahran Belediyesinde 134 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da Tahran Belediyesi çalışanlarından şu ana kadar 134 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve bunlardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran Belediyesi Kriz Yönetimi Başkanı Rıza Keremi Muhammedi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, belediye personelinden Kovid-19'a yakalananlar hakkında bilgi verdi.

Şu ana kadar 134 belediye personeline Kovid-19 teşhisi konulduğunu aktaran Muhammedi, bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı dün itibarıyla 4 bin 232'ye çıkarken vaka sayısı ise 68 bin 192'ye ulaştı. En çok vakanın ise başkent Tahran'da çıktığı açıklanmıştı.