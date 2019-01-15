Son Dakika Haberleri: Tahran'da 21 Bin Riskli Bina Var"

Tahran'da 21 Bin Riskli Bina Var"

2 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan 21 bin bina olduğu açıklandı.

Tahran'da 21 Bin Riskli Bina Var
İran'ın başkenti Tahran'da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan 21 bin bina olduğu açıklandı.

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, başkentte düzenlediği basın toplantısında, "Tahran'da güvenlik riski taşıyan çok sayıda bina bulunuyor. Binaların 21 bini yüksek riskli, bunlardan 243'ünün durumu endişe verici boyutta." dedi.

Riskli bina sahiplerine gerekli tebligatların ulaştırıldığını dile getiren Devletabadi, konuyla ilgili incelemelerin Plasko İş Merkezi'nin çökmesinin ardından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tahran'ın önemli iş merkezlerinden Plasko, 19 Ocak 2017'de çıkan yangın sonucu çökmüştü.

Şehrin merkezinde yer alan 17 katlı binanın enkazının kaldırılması yaklaşık 15 gün sürmüş, olayda 16'sı itfaiye eri, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:44 Kaynak: AA

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