Tahran'da 4 katlı binada yangın

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Eram Park'ta tadilatı yapılan 4 katlı binada yangın çıktı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İtfaiye Kurumu Sözcüsü Celal Meleki yaptığı açıklamada başkentte bulunan Eram Park'ta yangın çıktığını açıkladı.
Tadilatı yapılan dört katlı bir binanın çatı katının alev aldığını belirten Meleki, işçilerin hemen alanı terk ettiğini söyledi.
Meleki, itfaiyenin gelmesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.
Açıklamada, çıkan yangında can ya da mal kaybına dair bir bilgi verilmedi.
Yayınlanan görüntülerde 4 katlı binanın çatı katının kısa sürede tamamen alev aldığı görülürken, yangın dumanı şehrin birçok yerinden gözlendi.
İran devrimi öncesinde Hürrem Kabare ismiyle hizmet veren binada Hayde ve Daryuş gibi tanınan sanatçıların sahne aldığı belirtiliyor.
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