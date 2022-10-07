Açıklamada, çıkan yangında can ya da mal kaybına dair bir bilgi verilmedi.

Tadilatı yapılan dört katlı bir binanın çatı katının alev aldığını belirten Meleki, işçilerin hemen alanı terk ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tahran'da 4 katlı binada yangın - Son Dakika

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