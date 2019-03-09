Son Dakika Haberleri: Tahran'da Beethoven'ın 250'nci Doğum Günü Anısına Konser

Tahran'da Beethoven'ın 250'nci Doğum Günü Anısına Konser

1 saat önce

İranlı müzisyen Şehrdad Ruhani yönetimindeki Tahran Senfoni Orkestrası, Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum günü anısına başkent Tahran'da konser verdi.

Tahran'da Beethoven'ın 250'nci Doğum Günü Anısına Konser, System.String[]
İranlı müzisyen Şehrdad Ruhani yönetimindeki Tahran Senfoni Orkestrası, Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum günü anısına başkent Tahran'da konser verdi.

Başkent Tahran'daki Vahdet Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi David Yan Biggs ve İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner katıldı. Konserde Türkiye, Almanya, Güney Kore, İtalya ve Vatikan'dan da diplomatlar hazır bulundu.

Konserde Beethoven'ın meşhur 9'uncu Senfonisi seslendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:28 Kaynak: AA

Beethoven, Tahran, Kültür Sanat
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