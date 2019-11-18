Son Dakika Haberleri: Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu
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Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

6 saat önce

İran'da iki gündür devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle başkent Tahran'daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda.

İran'da iki gündür devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle başkent Tahran'daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda. Benzin almak isteyen İranlılar açık olan istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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