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Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu
6 saat önce
İran'da iki gündür devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle başkent Tahran'daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:06 Kaynak: AA
İran'da iki gündür devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle başkent Tahran'daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda. Benzin almak isteyen İranlılar açık olan istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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