Tahran'da benzin tankeri patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Patlamanın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına aldığını ifade eden Meleki, olayda bir kişinin yaralandığını belirtti.

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki yaptığı açıklamada Tahran'ın güneydoğusundaki Pirozi Caddesi'nde akşam saatlerinde bir benzin tankerinde yakıt boşaltımı sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

İran 'ın başkenti Tahran 'da bir benzin tankerinin patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

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