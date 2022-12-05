Tahran'da 13 Eylül 'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tahran'da bir lunapark 'başörtüsü kuralına uyulmadığı' gerekçesiyle kapatıldı - Son Dakika

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