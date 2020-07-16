Tahran'da bir pasajda yangın çıktı - Son Dakika

Tahran'da bir pasajda yangın çıktı

İran'ın başkenti Tahran'da elektronik ürünlerin satıldığı bir pasajda yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da elektronik ürünlerin satıldığı bir pasajda yangın çıktı.

Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, elektronik ürünlerin satıldığı başkentteki Alaadin Çarşısı'nda yangın çıktığını söyledi.

Meleki, yangına pasajın birinci katındaki asma tavanda bulunan elektrik kablosunun neden olduğunu kaydetti.

Tahran İtfaiye Sözcüsü, yangının söndürüldüğünü aktardı.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, dışarıdan ülkeye saldırı olduğu iddialarına yol açıyor. Son olarak önceki hafta İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisinde meydana gelen olayın nedenine ilişkin İranlı yetkililerin şu ana kadar açıklama yapmaması olayda İsrail parmağının olduğu iddialarına neden olmuştu.

İtfaiye, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahran'da bir pasajda yangın çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:43:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahran'da bir pasajda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]