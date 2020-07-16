Tahran'da bir pasajda yangın çıktı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da elektronik ürünlerin satıldığı bir pasajda yangın çıktı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, elektronik ürünlerin satıldığı başkentteki Alaadin Çarşısı'nda yangın çıktığını söyledi.

Meleki, yangına pasajın birinci katındaki asma tavanda bulunan elektrik kablosunun neden olduğunu kaydetti.

Tahran İtfaiye Sözcüsü, yangının söndürüldüğünü aktardı.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, dışarıdan ülkeye saldırı olduğu iddialarına yol açıyor. Son olarak önceki hafta İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisinde meydana gelen olayın nedenine ilişkin İranlı yetkililerin şu ana kadar açıklama yapmaması olayda İsrail parmağının olduğu iddialarına neden olmuştu.