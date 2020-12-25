Tahran'da çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde düşen çığın altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde çığ düştü.
Çığın altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kaybolduğu belirtildi.
İran Kızılayı ve Acil Yardım Kurumuna bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin kaybolan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.
Kaynak: AA
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