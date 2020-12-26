Tahran'da çığ altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tahran'da çığ altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti
26.12.2020 13:15
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde dün akşam saatlerinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde dün akşam saatlerinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.
Velipur, olayda en az 16 kişinin de kayıp olduğunu belirterek, İran Kızılayı'na bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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