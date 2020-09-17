Tahran'da cuma namazı kılınacak - Son Dakika

İran'ın Tahran eyaletine bağlı tüm ilçelerinde yarın cuma namazının kılınacağı duyuruldu.

Tahran Korona Virüs ile Mücadele Kurumu ve İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi ortak bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiride yarın Tahran eyaletine bağlı tüm ilçelerde cuma namazının kılınması kararı alındığı belirtildi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının başlangıcından bu yana ilk kez Tahran eyaletine bağlı tüm ilçelerde cuma namazı kılınmış olacak. 27 Şubat tarihinde İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi tarafından alının karar doğrultusunda başkent Tahran başta olmak üzere 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağı duyurulmuştu. - TAHRAN