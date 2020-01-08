Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ... - Son Dakika

Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ...

6 saat önce

Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.

Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ..., System.String[]

Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi

Ukrayna, Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:54 Kaynak: AA
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