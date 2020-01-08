Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ... - Son Dakika

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Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ...
6 saat önce
Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:54 Kaynak: AA
Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi
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