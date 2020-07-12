- Tahran'da elektrik trafosunda yangın - Son Dakika

- Tahran'da elektrik trafosunda yangın

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da elektrik trafosunda yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Engelab ve Firdevsi meydanları yakınında bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettiğini belirterek, "İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa bir sürede söndürüldü" ifadelerini kullandı. Maleki, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.