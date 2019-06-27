Son Dakika Haberleri: Tahran'da emlak satışları yüzde 60 düştü
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Tahran'da emlak satışları yüzde 60 düştü

1 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da emlak satışlarının yaklaşık yüzde 60 gerilediği açıklandı.

Tahran'da emlak satışları yüzde 60 düştü, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'da emlak satışlarının yaklaşık yüzde 60 gerilediği açıklandı.
İran Merkez Bankası verilerine göre, Tahran'da emlak fiyatları önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış kaydederken satışlar yüzde 59,8 düştü.
Tahran'daki bir konutun metrekare fiyatının ortalama 13 milyon 300 bin tümene (yaklaşık 6 bin TL) çıktığı, bunun da önceki yıla göre yüzde 104,3 artışa tekabül ettiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları geri getirmesinin ardından dolar kurunun tümen karşısında değer kazanması nedeniyle Tahran'daki daire kiralarının da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 100 arttığı kaydediliyor.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, geçen yıl hükümetle yaşadığı kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:25 Kaynak: AA
Merkez Bankası, İran, Tahran, Güncel
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