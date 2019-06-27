Son Dakika Haberleri: Tahran'da emlak satışları yüzde 60 düştü
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Tahran'da emlak satışları yüzde 60 düştü

50 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'da emlak satışlarının yaklaşık yüzde 60 gerilediği açıklandı.

Tahran'da emlak satışları yüzde 60 düştü, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'da emlak satışlarının yaklaşık yüzde 60 gerilediği açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:38 
İran, Tahran, Ekonomi
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