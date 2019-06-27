Tahran'da emlak satışları yüzde 60 düştü
50 dakika önce
İran'ın başkenti Tahran'da emlak satışlarının yaklaşık yüzde 60 gerilediği açıklandı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:38
'ın başkenti Tahran
'da emlak satışlarının yaklaşık yüzde 60 gerilediği açıklandı.
ABD Başkanı Trump'tan korkutan İran açıklaması: Fazla uzun sürmez
Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Tahran'dan cevap
ABD'yle İran arasındaki gerginlikte endişeler artıyor
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak