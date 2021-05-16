- Tahran'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı - Son Dakika

- Tahran'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da Filistin Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da Azerbaycanlı öğrenciler tarafından Filistin Büyükelçiliği önünde Kudüs ve Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Karabağ şehitlerinin de anıldığı gösteride, Türkçe olarak "Dünya Müslümanları Kudüs yolunda", " İsrail'e yardım haramdır" ve "Azerbaycan Filistin'i destekliyor" sloganları atıldı.

Filistin'e destek gösterisine katılan Azerbaycanlı Navid Ceyhunov, "Biz, İsrail zulmüne itiraz etmek için Filistin Büyükelçiliği önünde toplandık. Tüm Müslümanlar bir araya gelmeli ve bu işgalci İsrail rejimine karşı ayağa kalkmalıdır" ifadelerini kullandı.

İsmail Bayramov ise, "Biz bir ümmet ve millet olarak Bosna'dan Karabağ'a, Filistin'den Yemen'e kadar tüm işgal ve saldırıların son bulması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Azerbaycan ve Filistin bayraklarının taşındığı gösterinin sonunda Filistin'e destek için Türkçe, İngilizce ve Arapça okunan bildiride, "Filistin direnişine ve şehitlerine selam olsun. Filistin'de kan döken İsrail rejimini lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.