- Tahran'da gaz deposunda patlama - Son Dakika

- Tahran'da gaz deposunda patlama

- Tahran'da gaz deposunda patlama İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bulunan Parçin bölgesindeki bir gaz deposunda patlama meydana geldi.

- Tahran'da gaz deposunda patlama

Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bulunan Parçin bölgesindeki bir gaz deposunda patlama meydana geldi.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bulunan bir gaz deposunda gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Davud Abdi, patlamanın Tahran'ın Parçin bölgesindeki bir gaz deposunda meydana geldiğini açıklayarak, "Patlama İran Savunma Bakanlığı'na bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda meydana geldi. Çıkan yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı bulunmamakta" ifadelerini kullandı.

Tahran Valiliği Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi ise, "Tahran'daki patlamanın kaynağını araştırıyoruz" dedi.

Tahran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan ilk açıklamada ise herhangi bir ambulans talebi gelmediği duyuruldu.

Patlama sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın Parçin bölgesindeki nükleer ve askeri tesislerde meydana gelmiş olabileceği ihtimali endişeye neden olurken, Savunma Bakanlığı patlamanın gaz deposunda meydana geldiğini belirtti.

Tahran, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya - Tahran'da gaz deposunda patlama - Son Dakika Dünya

Son Dakika

08:33 ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı 07:36 Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi 00:16 ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi 22:38 Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti 20:43 Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor 19:29 Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 17:34 ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı 17:07 Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı 16:46 ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı 16:22 Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi 16:11 Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:26 Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu 11:56 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
10:04
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
09:55
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
09:55
İç çamaşırı giymeden sahaya çıkan güzel, yıllar önce ev arkadaşından yediği dayağın fotoğrafını paylaştı
09:53
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
09:48
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
09:46
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
09:40
Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik adam olan Klopp, zafer sonrası göz yaşlarını tutamadı
09:38
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
09:28
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
09:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 10:26:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Tahran'da gaz deposunda patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]