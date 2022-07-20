Tahran'da Hakan Fidan'ın Fahrettin Altun'un telefonuna bakışı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

HAKAN FİDAN'IN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptığı esnada MİT Başkanı Hakan Fidan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un notlarının ve telefonun olduğu noktaya odaklanması dikkat çekti.

ESPRİLER HAVADA UÇUŞUYOR

Bu anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Çok sayıda paylaşım alan video için sosyal medya kullanıcıları 'MİT çalışıyor' ve 'meslek hastalığı' esprileri yaptı.