Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede - Son Dakika
Üye Girişi

Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede

08.04.2022 11:37

- Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede İran'ın başkenti Tahran genelinde hava kirliliği 416 mikrogram olarak ölçülürken, kentin bazı bölgelerinde ise en yüksek seviye olan 500 mikrogram olarak ölçüldü.

- Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran genelinde hava kirliliği 416 mikrogram olarak ölçülürken, kentin bazı bölgelerinde ise en yüksek seviye olan 500 mikrogram olarak ölçüldü.

İran'ın başkenti Tahran'da Irak, Suriye ve Suudi Arabistan üzerinden gelen toz taşınımı hava kirliliğine neden oldu. İran Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, Tahran genelinde hava kirliliğinin 416 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve şehrin bazı bölgelerinde ise hava kirliliğinin en yüksek seviye olan 500 mikrogram/metreküpe yükseldiği belirtildi.

Meteoroloji Uzmanı Koubra Refii, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'dan gelen toz taşınımının Tahran'da önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve durumun artan rüzgar ve tufan nedeniyle kötüleşebileceğini söyledi. Refii, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki üç gün boyunca Tahran dahil ülke genelinde Irak, Suriye ve Suudi Arabistan üzerinden gelen toz dalgaları devam edecek. Yağışın olmaması ve giderek artan tufan nedeniyle hava kirliliği artıyor. Tahran'a gelen toz bulutları Irak üzerinden Kermanşah, Hamedan, Saveh, Gazvin ve Kum şehirlerini geçerek Tahran'a ulaştı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, 100 mikrogramın üzerinde kaydedilen oranlar sağlığa zararlı ve 250'nin üzerindeki ölçümün ise alarm seviyesi olduğu belirtiliyor.

Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede
Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede
Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede

YORUMLAR
500
Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İlişkilerimizi en güçlü seviyeye taşımak zorundayız Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İlişkilerimizi en güçlü seviyeye taşımak zorundayız

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:08 Sevgilisinin 3 yaşındaki kızının kalçasında ve genital bölgesinde sigara söndürdü: 35 yıl hapisle yargılanıyor
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:45:05. #1.13#
SON DAKİKA: Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement