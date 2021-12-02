Tahran'da hava kirliliği halk için büyük tehdit oluşturuyor - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği halk için büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor.

İran'ın başkenti Tahran, hava kirliliğinde dünyada 12'inci sırada yer alıyor. Tahran'da, her yıl kış ayında oluşan hava kirliliği halk için büyük tehdit oluşturuyor. Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar Tahran'daki hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, başkentte bugün hava kirliliğinin 163 mikrogram/metreküp olduğunu ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Tahran halkının mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamalarını isterken, havadaki 2.5 mikrondan küçük partiküllerin akciğerlere zarar verdiği ve bu nedenle kirli havanın özellikle yaşlılar, çocuklar ve akciğer hastalarında kötü sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Her yıl kış ayında hayatı olumsuz etkileyen hava kirliliği sorununa çözüm olarak bisiklet kullanımı teşvik edilirken, eskimiş araçların trafikten men edilmesi, trafikte tek ve çift plaka uygulaması ve fabrikaların şehir dışına çıkartılması gibi programlar devlet tarafından uygulanıyor.

Tahran'da geçtiğimiz sene hava kirliliğinin neden olduğunu hastalıklar sonucunda 3 bin 751 kişinin hayatını kaybettiğini belirten İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Abbas Şhahsuni, "Bu Sorun her yıl tekrarlanıyor ve temiz hava ile ilgili kanunlar uygulanmıyor" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)