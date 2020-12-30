Tahran'da hava kirliliği kırmızı alarm seviyesinde - Son Dakika

Tahran, son günlerde insan sağlığını tehdit eden hava kirliliğiyle karşı karşıya. İran'da günlük hava kirliliğine dair Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) ölçümlerini yapan İran Hava Kalitesini Kontrol Şirketinin yayımladığı verilere göre Tahran'da hava kirliliği değerleri bu ay başından beri giderek artmakta. İnsan sağlığını tehdit eden hava kirliliği, Tahran, İsfahan ve Meşhed gibi büyük şehirlerinde her yıl özellikle kış aylarında artmaktadır.