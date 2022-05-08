Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

08.05.2022 17:20
Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da 201 mikrogram/metreküp seviyelerine yükselen hava kirliliği nedeniyle anaokulları, ilkokullar ve engellilerin eğitim gördüğü özel okullar tatil edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 201 mikrogram/metreküp seviyelerine yükselen hava kirliliği nedeniyle anaokulları, ilkokullar ve engellilerin eğitim gördüğü özel okullar tatil edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği bir kez daha alarm seviyesine yükseldi. Başkent Tahran'da 201 mikrogram/metreküp seviyelerine yükselen hava kirliliği nedeniyle anaokulları, ilkokullar ve engellilerin eğitim gördüğü özel okullar tatil edildi. Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki yaptığı açıklamada, "Sağlığa uygun olmayan hava koşulları ve hava kirliliğinin kritik seviyeye çıkması nedeniyle acil durum komitesi oluşturuldu. Bugün anaokulları, ilkokullar ve engellilere özel okullar tatil edildi" ifadelerini kullandı.

Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunan Başkan Yardımcısı Meleki, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin ise okul bahçelerine çıkmalarına yasak getirildiğini belirtti.

Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor. Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu, trafik yoğunluğu ve eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler olarak kabul ediliyor. Tahranlılar da şehirdeki hava kirliliğinden olumsuz etkileniyor ve yönetimden kalıcı bir politika ile bu soruna çözüm bulmasını bekliyorlar.

"Evlerden dışarı çıkamıyoruz"

Tahran'ın büyük pazarında alışveriş yapan Nesim Ekberi, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını belirterek, "Maalesef ihtiyacımız olmadıkça evlerden dışarı çıkamıyoruz. Sürekli eğitime hava kirliliği nedeniyle ara veriliyor. Çocuklarımız bu nedenle derslerinde geri kalıyorlar. Hükümet bu konu hakkında kalıcı bir çözüm bulmalı. Benim nefes darlığım var ve ne zaman dışarı çıksam rahatsızlanıyorum" dedi.

Emekli Rahimpur ise hava kirliliğine önlem olarak maske kullandığını belirterek, "Dışarı çıktığımda maske kullanmaktan başka yapacak bir şeyim yok. İhtiyaçlarımız için de çarşıya ve pazara çıkmak zorundayız. Bunun için de maske kullanmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Öğrenci İrfan Hamidi ise, "Bugün çok kirli bir hava var. Gökyüzü tamamen gri bir renk ile kaplı. Birkaç gündür yağmur yağışı var ancak yağışlar da hava kirliliğini azaltmıyor" diye konuştu. - TAHRAN

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Hava Kirliliği, okullar, Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika


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