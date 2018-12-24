Son Dakika Haberleri: Tahran'da İş Kazaları Her Gün Bir Can Alıyor

Tahran'da İş Kazaları Her Gün Bir Can Alıyor

1 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da her gün neredeyse 1 kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor.

Tahran'da İş Kazaları Her Gün Bir Can Alıyor, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'da her gün neredeyse 1 kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor.

Tahran Adli Tıp Kurumu Başkanı Mesud Kadıpaşa, İran takvimine göre yılın ilk 8 ayında 3'ü kadın olmak üzere 291 kişinin iş kazasından dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kadıpaşa, bunun geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış anlamına geldiğini ifade etti.

İran Resmi Haber Ajansı İRNA'nın haberine göre, ölümlerin yüksekten düşme, yabancı bir cismin vücuda isabet etmesi, yangın ve oksijen yetersizliği gibi nedenlerden kaynaklandığını aktaran Kadıpaşa, güvenlik önlemlerine uyulması halinde ölümlerin ciddi oranda azalacağını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:59 Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, İran, Tahran, Güncel
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