Tahran'da İş Kazaları Her Gün Bir Can Alıyor
1 saat önce
İran'ın başkenti Tahran'da her gün neredeyse 1 kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor.
İran
'ın başkenti Tahran
'da her gün neredeyse 1 kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor.
Tahran Adli Tıp Kurumu
Başkanı Mesud Kadıpaşa, İran takvimine göre yılın ilk 8 ayında 3'ü kadın olmak üzere 291 kişinin iş kazasından dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi.
Kadıpaşa, bunun geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış anlamına geldiğini ifade etti.
İran Resmi Haber Ajansı İRNA'nın haberine göre, ölümlerin yüksekten düşme, yabancı bir cismin vücuda isabet etmesi, yangın ve oksijen yetersizliği gibi nedenlerden kaynaklandığını aktaran Kadıpaşa, güvenlik önlemlerine uyulması halinde ölümlerin ciddi oranda azalacağını vurguladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:59 Kaynak: AA
25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın
İşkur'dan Tarihi Başarı
Son Dakika! Beklenen Açıklama Geldi! Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Netleşti
Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi