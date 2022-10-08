Tahran'da kalem koleksiyoncusunun müzeyi andıran dükkanı ilgi çekiyor - Son Dakika
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Tahran'da kalem koleksiyoncusunun müzeyi andıran dükkanı ilgi çekiyor

08.10.2022 13:45

- Tahran'da kalem koleksiyoncusunun müzeyi andıran dükkanı ilgi çekiyor İran'ın başkenti Tahran'da "doktor kalem" lakaplı Muhammed Refii'ye ait ve 80 yıllık kalemlerin bulunduğu müzeyi andıran dükkan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

- Tahran'da kalem koleksiyoncusunun müzeyi andıran dükkanı ilgi çekiyor

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da "doktor kalem" lakaplı Muhammed Refii'ye ait ve 80 yıllık kalemlerin bulunduğu müzeyi andıran dükkan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İran'ın başkenti Tahran'da ticaretin kalbinin attığı Büyük Pazar'da yer alan 30 yıllık kalem dükkanı, ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor. Renkli dükkanın sahibi "doktor kalem" lakaplı 51 yaşındaki Muhammed Refii, farklı fabrikalardan, insanlardan ve birçok yerden binlerce kalem toplayarak ziyaretçilerini ve müşterilerini adeta çocukluk anılarına götürüyor. Günümüzde üretimi olmayan ve içerisinde 80 yıllık kalemlerin olduğu dükkanda ABD, Avusturalya, Almanya ve İsveç gibi ülkelerden binlerce kalem bulunuyor. Müzeyi andıran dükkan, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

"Dükkanım küçük ama burası benim kalem cennetim"

Küçüklüğünden bu yana renkli kalemlere ilgisini olduğunu söyleyen Refii, kendisinin "koleksiyoner" olduğunu ve kalem dükkanını da hobi olarak işlettiğini belirtti.

Mütevazi kalem dükkanını kendi cenneti olarak adlandıran Refii, "Çocukluğumdan itibaren renkli kalemlere ilgim vardı. Renkli kalemler ile resim yapar ve onları zihnimde canlandırırdım. Tüm renkten kalemleri bir araya getirerek bir dükkan açmak istiyordum. Dükkanım küçük ama burası benim kalem cennetim ve burayı çok seviyorum" dedi. Refii, "Günümüzde artık kalem koleksiyonculuğuna pek kimse ilgi duymuyor. Bu dükkanı sevdiğim için açtım ve dükkanımı görenlerin ilgisi beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da kalem koleksiyoncusunun müzeyi andıran dükkanı ilgi çekiyor - Son Dakika

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