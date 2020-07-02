Tahran'da konut fiyatları yüzde 121 arttı - Son Dakika

Tahran'da konut fiyatları yüzde 121 arttı

İran'ın başkenti Tahran'da konut fiyatlarının Eylül 2018 ile Haziran 2020 tarihleri arasında yüzde 121 arttığı açıklandı.

İran'ın başkenti Tahran'da konut fiyatlarının Eylül 2018 ile Haziran 2020 tarihleri arasında yüzde 121 arttığı açıklandı.

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İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre başkentte ortalama bir konutun metrekare fiyatı Eylül 2018'de 8 milyon 633 bin tümen (400 dolar) iken, Haziran 2020'de 19 milyon 71 bin tümene (yaklaşık bin dolar) yükseldi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami de devlet medyasında yer alan açıklamasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetleri döneminde 1 milyon 330 bin konut yapıldığını ve sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

İslami, tüm eyaletlerde toplu konut projelerine başladıklarını ve bu evler için şu ana kadar 1 milyon 600 bin başvuru yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son günlerde konut ihtiyacı ve yüksek kira gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını söylemişti.

Ruhani, 28 Haziran'da da "Ev kiralarında yarından itibaren, Tahran'da yüzde 25, büyük şehirlerde yüzde 20 ve diğer şehirlerde yüzde 15'ten fazla artış yapılmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Ruhani, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığında toplu konut yapan firmalara ucuz arazi tahsis edilmesi ve şehir sınırlarının genişletilmesi talimatı vermişti.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahran'da konut fiyatları yüzde 121 arttı - Son Dakika

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