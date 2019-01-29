Son Dakika Haberleri: Tahran'da Köpek Gezdirmek Yasaklandı

Tahran'da Köpek Gezdirmek Yasaklandı

27 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı.

Tahran'da Köpek Gezdirmek Yasaklandı, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, kamuya açık yerlerde köpek gezdirilmesinin yasaklandığını söyledi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) konuşan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "Kamuya açık yerlerde köpek gezdirenlere yaptırım uygulanacak." dedi.

Umuma açık park-bahçe gibi yerlerde köpek gezdirilmesinin insanlarda korkuya neden olduğunu dile getiren Rahimi, otomobillerde de köpek taşınmasının yasak olduğunu, görülmesi durumunda polisin sert bir şekilde müdahale edeceğini kaydetti.

Söz konusu yasak geçtiğimiz günlerde Tahran'a bağlı Levasan ilçesinde parktaki kadına bir köpeğin saldırması sonrası ilçenin genel savcısının getirdiği yasakla gündeme gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:35 Kaynak: AA

İran, Tahran, Güncel
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