Tahran'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor - Son Dakika
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Tahran'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor

18 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem amacıyla toplu taşıma araçlarının yanı sıra otobüs durakları da dezenfekte ediliyor.

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem amacıyla toplu taşıma araçlarının yanı sıra otobüs durakları da dezenfekte ediliyor.

İran'da her geçen gün yayılan Kovid-19 salgınına karşı tedbirler kapsamında başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Belediye çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçleri İnkılap Caddesi'nde bu çalışmalara destek veriyor.

Tahran Büyükşehir Belediyesi, her gece metrolarda ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Yetkililer, halka toplu taşıma araçlarını kullanmama çağrısında bulunurken metro kullanımının normal zamanlara göre yüzde 70 azaldığı belirtiliyor.

Tahran'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:21 Kaynak: AA
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