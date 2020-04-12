Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 13 taksici hayatını kaybetti - Son Dakika

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Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 13 taksici hayatını kaybetti
6 saat önce
Tahran Taksi Yönetim ve Denetimi Genel Müdürü Ali Rıza Gannadan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da 13 taksicinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Tahran Taksi Yönetim ve Denetimi Genel Müdürü Ali Rıza Gannadan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da 13 taksicinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Gannadan Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Tahran'da 302 taksici Kovid-19'a yakalandı. Şu ana kadar bu virüsten 13 taksici hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Kovid-19'a yakalanan taksicilerden 198'inin hastanede tedavisinin sürdüğünü dile getiren Gannadan, 53 taksicinin evinde karantinada olduğunu kaydetti.
Başkent Tahran'da yaklaşık 80 bin taksi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:28 Kaynak: AA
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