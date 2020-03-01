Tahran'da Kovid-19 nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı - Son Dakika
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Tahran'da Kovid-19 nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı

6 saat önce

Tahran Metrosu Genel Müdürü Fernuş Nobaht, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla başkentte metro kullanımının yüzde 70 azaldığını açıkladı.

Tahran Metrosu Genel Müdürü Fernuş Nobaht, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla başkentte metro kullanımının yüzde 70 azaldığını açıkladı.

İran yerel medyasındaki habere göre, Nobaht, Kovid-19'un yayılması nedeniyle insanların toplu taşımayı daha az kullandığını ve metroya binen yolcu sayısında yüzde 70 düşüş olduğunu ifade etti.

Nobaht, düşüşe rağmen metro seferlerinin normal şekilde devam ettiğini belirtti.

Öte yandan kuzeydeki Gilan eyaletine tüm uçak seferlerinin iptal edildiği ve Kum kentinden çıkışların da sıkı kontrol altına alındığı kaydedildi.

Tahran'da Kovid-19 nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı

Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:13 Kaynak: AA
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