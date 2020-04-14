Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi - Son Dakika
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Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da başkent Tahran belediyesi, salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla halka zorunlu hallerde ulaşım aracı olarak bisikleti tavsiye etti.

Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da başkent Tahran belediyesi, salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla halka zorunlu hallerde ulaşım aracı olarak bisikleti tavsiye etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran Belediyesi Ulaşım ve Trafik Birimi Müdürü Yusuf Hüccet, sosyal mesafeyi korumak ve Kovid-19'a yakalanma tehlikesini azaltmak için bisikletin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Hüccet, "Bisiklet kullanmak Kovid-19'u önlemenin ve salgından korunmanın en iyi kişisel yöntemi olabilir. Çünkü, bisikletçiler sadece otomatik olarak diğerlerinden uzak durmakla kalmaz, aynı zamanda kendileri enfekte olsalar bile başkalarına oranla daha fazla koruyucu güce sahip oluyorlar." diye konuştu.

Bisiklet kullanımının sağlıklı kalma ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmekle birlikte virüsün yayılması yönünden de zararsız olduğunu söyleyen İranlı yetkili, "Koronavirüslü günlerde zorunlu durumlarda şehir içi ulaşım için bisiklet kullanılmalı." ifadesini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı 73 bin 303'e ulaştı.

Koronavirüs, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:48 Kaynak: AA

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