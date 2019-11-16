Son Dakika Haberleri: Tahran'da mevsimin ilk kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi (2)
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Tahran'da mevsimin ilk kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi (2)

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da mevsimin ilk kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken şehrin ana arterlerinde trafiği aksattı.

İran'ın başkenti Tahran'da mevsimin ilk kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken şehrin ana arterlerinde trafiği aksattı.

Gece başlayan kar yağışı, Tahran'ın özellikle kuzey kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Çamran, Yadigar İmam, Hekim, Rafsancani, Himmet ve Sadr gibi ana caddelerde trafik durdu.

Başkentin birçok bölgesinde ilk, orta okul ve üniversitelerde öğleden sonra tatil ilan edildi. Okulların yarın da tatil edilmesi bekleniyor.

Tahran'ın yanı sıra Gilan, Mazenderan, Gülistan, Kuzey Horasan, Simnan, Zincan, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Tahran'da mevsimin ilk kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi (2)

Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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