Son Dakika Haberleri: Tahran'da Modern Nükleer Yakıt Kullanılması

Tahran'da Modern Nükleer Yakıt Kullanılması

39 dakika önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesinin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Tahran'da Modern Nükleer Yakıt Kullanılması, System.String[]
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesinin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Salihi, "İran, ilk defa Tahran reaktöründe kullanılacak yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesini başlattı." dedi.

Salihi, Tahran'daki tıbbi araştırma reaktöründe bugüne kadar eski yakıt kullanıldığını, "yeni nesil yakıt" kullanımına geçmenin üretime olumlu katkı sağlayacağını vurgulayarak, Arak reaktöründe, nükleer tıp alanında dokudaki biyokimyasal değişiklikleri göstererek metabolik ve fonksiyonel bilgi sağlayan bir görüntüleme yöntemi olan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) için gerekli olan oksijen 18'i yüzde 95 saflıkta ürettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, İran, Tahran, Güncel
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