Tahran'da müzeyi andıran merkezde geleneksel el sanatları gençlere aktarılıyor (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Tahran'da müzeyi andıran merkezde geleneksel el sanatları gençlere aktarılıyor (2)

10.06.2022 13:55

Bakır oyma atölyesinden detaylar Yapılan çini vazolardan detaylar Tezhip atölyesinden detaylar Hüsn-ü Hat atölyesinden detaylar Ahşap oyma atölyesinden detaylar Müzik atölyesinden detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN - İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Kültürel Miras, Turizm ve El...

Bakır oyma atölyesinden detaylar

Yapılan çini vazolardan detaylar

Tezhip atölyesinden detaylar

Hüsn-ü Hat atölyesinden detaylar

Ahşap oyma atölyesinden detaylar

Müzik atölyesinden detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN - İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığına bağlı Geleneksel El Sanatları Enstitüsü, üretilen eserlerin yanı sıra verilen eğitimlerle de dikkati çekiyor.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için yarım asrı aşkın bir süre önce kurulan Enstitünün tarihi binası, yıllar içinde yapılan eserlerle adeta bir müzeyi andırıyor.

Enstitünün koridor ve odalarındaki stant ve vitrinlere yerleştirilmiş el yapımı eserler, İran'da yüzyıllardır devam eden el sanatlarının tarihi seyrini yansıtmakla birlikte ziyaretçilere görsel bir ziyafet sunuyor.

Çini, oyma, bakır, örme, halı, kumaş, minyatür, resim, çömlek ve ahşap ürünler raflarda ve duvarlardaki yerini alırken salonun ortasına kurulmuş Sadabad Sarayı'nda bulunan Pehlevi dönemine ait işlemeli, sedef kakmalı masanın replikası da büyük ilgi görüyor.

Enstitünün her odası ayrı bir geleneksel el sanatı için tahsis edilmiş. Atölyelerde ise ustalar, çıraklarına mesleklerinin inceliklerini anlatarak bunları gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Tahran'da müzeyi andıran merkezde geleneksel el sanatları gençlere aktarılıyor (2)
Tahran'da müzeyi andıran merkezde geleneksel el sanatları gençlere aktarılıyor (2)
Tahran'da müzeyi andıran merkezde geleneksel el sanatları gençlere aktarılıyor (2)
Tahran'da müzeyi andıran merkezde geleneksel el sanatları gençlere aktarılıyor (2)
Tahran'da müzeyi andıran merkezde geleneksel el sanatları gençlere aktarılıyor (2)

YORUMLAR
500
Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da müzeyi andıran merkezde geleneksel el sanatları gençlere aktarılıyor (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:11:51. #1.13#
SON DAKİKA: Tahran'da müzeyi andıran merkezde geleneksel el sanatları gençlere aktarılıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement