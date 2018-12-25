Son Dakika Haberleri: Tahran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 7 Ölü

Tahran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 7 Ölü

1 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Tahran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 7 Ölü, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İslami Azad Üniversitesi yerleşkesi içinde devrilen otobüste bulunan öğrencilerden 7'sinin hayatını kaybettiğini, 28'inin yaralandığını söyledi.

Otobüstekilerin tamamının öğrenci olduğu belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:47 Kaynak: AA

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