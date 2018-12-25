Tahran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 7 Ölü
1 saat önce
İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
İran
'ın başkenti Tahran
'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İslami Azad Üniversitesi yerleşkesi içinde devrilen otobüste bulunan öğrencilerden 7'sinin hayatını kaybettiğini, 28'inin yaralandığını söyledi.
Otobüstekilerin tamamının öğrenci olduğu belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:47 Kaynak: AA
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