Tahran'da okullar yarın tatil - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da seçim dolayısıyla bütün okulların yarın tatil olacağı açıklandı.



Tahran Valiliği sözcüsü Emin Babayi, parlamento seçimleri nedeniyle Tahran'daki bütün okulların yarın tatil olacağını duyurdu. Babayi, "Seçimlerden ve bütün öğretmenlerin seçimlerde görevli olmasından dolayı, Tahran eyaletinde bütün okullar tatil edilmiştir" açıklamasında bulundu.



İran'ın Kirmanşah eyaletinde de oy kullanma işleminin uzun süreceği ve oy sayımının uzama ihtimaline karşın ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların cumartesi günü tatil edileceği duyurulmuştu. - TAHRAN