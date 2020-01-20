Tahran'da okullara kar tatili - Son Dakika
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Tahran'da okullara kar tatili

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

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İran'ın başkenti Tahran'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Tahran'da dünden bugüne etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle dün ve bugün okullar tatil edildi. Okullar pazar günü yarım gün tatil edilirken bugün de Tahran genelindeki bütün ilkokullar buzlanma ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Tahran Milli Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Mesud Sakafi, "Soğuk hava, buzlanma ve yolların kapanması nedeniyle Tahran'da ilkokullar tatil edildi. Ayrıca Tahran'ın 1,2,3,4 ve 5. bölgelerinde de ilkokullara ek olarak ortaokullar da tatil edildi" dedi.

(İHA)

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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